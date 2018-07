Xtrackers Sicav – Xtrackers ShortDAX Daily Swap Ucits: Der Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "New York Community Bancorp":

Der Xtrackers Sicav - Xtrackers ShortDAX Daily Swap Ucits-Schlusskurs wurde am 25.07.2018 an der Heimatbörse London mit 18,683 GBP festgestellt.Diese Aktie haben wir in 4 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Xtrackers Sicav - Xtrackers ShortDAX Daily Swap Ucits-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 45,22 GBP. Damit liegt der letzte Schlusskurs (18,683 GBP) deutlich darunter (Unterschied -58,68 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Sell" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen (90,98 GBP) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-79,46 Prozent Abweichung). Die Xtrackers Sicav - Xtrackers ShortDAX Daily Swap Ucits-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Die Xtrackers Sicav - Xtrackers ShortDAX Daily Swap Ucits-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Sell"-Rating versehen.

