Xtrackers Sicav – Xtrackers Ftse 100 Income Ucits: Das sollte jetzt jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "FTSE 100":

Für die Aktie Xtrackers Sicav - Xtrackers Ftse 100 Income Ucits wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse London am 23.07.2018 ein Kurs von 7,9045 GBP geführt.Unser Analystenteam hat Xtrackers Sicav - Xtrackers Ftse 100 Income Ucits auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 4 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Xtrackers Sicav - Xtrackers Ftse 100 Income Ucits ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Xtrackers Sicav - Xtrackers Ftse 100 Income Ucits-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 46,75, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 50, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Weiterlesen...