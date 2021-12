Xtrackers S&P Europe Ex UK UCITS ETF 1D: Wie sind die Zukunftsaussichten?

Xtrackers S&P Europe Ex UK UCITS ETF 1D gehört zum Unternehmen DWS Investment S.A. (ETF). Anteile des ETF können unter der ISIN: IE00BGV5VM45 an der XETRA Börse erworben werden. Das Gesamtvermögen von Xtrackers S&P Europe Ex UK UCITS ETF 1D liegt bei 446.228.672,00 Euro. Tätig ist der ETF mittlerweile seit dem 14. Januar 2019. Die prozentual meisten Einzelwerte von Xtrackers ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung