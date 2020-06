Xtrackers SICAV – Xtrackers Stoxx Europe 600 Technology Swap UCITS ETF: Da kann man verrückt werden!

Für die Aktie Xtrackers SICAV - Xtrackers Stoxx Europe 600 Technology Swap UCITS ETF stehen per 17.06.2020, 23:36 Uhr 7052 GBP zu Buche.

Die Aussichten für Xtrackers SICAV - Xtrackers Stoxx Europe 600 Technology Swap UCITS ETF haben wir anhand 4 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Xtrackers SICAV - Xtrackers Stoxx Europe 600 Technology Swap UCITS ETF-Aktie ein Durchschnitt von 6488,07 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7052 GBP (+8,69 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (6432,95 GBP) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,62 Prozent), somit erhält die Xtrackers SICAV - Xtrackers Stoxx Europe 600 Technology Swap UCITS ETF-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Xtrackers SICAV - Xtrackers Stoxx Europe 600 Technology Swap UCITS ETF erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Bei Xtrackers SICAV - Xtrackers Stoxx Europe 600 Technology Swap UCITS ETF konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Xtrackers SICAV - Xtrackers Stoxx Europe 600 Technology Swap UCITS ETF in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Hold". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer "Hold"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Xtrackers SICAV - Xtrackers Stoxx Europe 600 Technology Swap UCITS ETF für diese Stufe daher ein "Hold".

3. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Xtrackers SICAV - Xtrackers Stoxx Europe 600 Technology Swap UCITS ETF-Aktie: der Wert beträgt aktuell 51,31. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Wie auch beim RSI7 ist Xtrackers SICAV - Xtrackers Stoxx Europe 600 Technology Swap UCITS ETF auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 32,57). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Xtrackers SICAV - Xtrackers Stoxx Europe 600 Technology Swap UCITS ETF damit ein "Hold"-Rating.