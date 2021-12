Xtrackers MSCI World Financials UCITS ET: Sollte man jetzt zugreifen?

Weitere Suchergebnisse zu "MSCI World":

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ET gehört zum Unternehmen DWS Investment S.A. (ETF). Unter der ISIN: IE00BM67HL84 kann der ETF in Deutschland an der XETRA Börse gehandelt werden. Das Gesamtvermögen von Xtrackers MSCI World Financials UCITS ET liegt bei 100.760.080,00 Euro. Tätig ist der ETF mittlerweile seit dem 04. März 2016. Aus Amerika kommen mit einem Anteil von 50,14 Prozent ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung