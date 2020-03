Xtrackers MSCI World ETF: Durchatmen!

Weitere Suchergebnisse zu "MSCI World":

In der vergangenen Woche gab es an den Börsen kaum ein anderes Thema als das Coronavirus. Die rapide Ausbreitung von Sars-CoV-2 führte zu großen Sorgen um wirtschaftliche Folgen, die Kurse gingen die meiste Zeit über baden. Lediglich am Freitag war eine Erholung zu spüren. Wie diese ausfiel, lässt sich am Xtrackers MSCI World ETF sehr schön ablesen.

Noch kein Grund zum Feiern!

