Xtrackers MSCI World-Aktie: Global investieren!

Weitere Suchergebnisse zu "MSCI World":

Seit dem Einbruch durch Corona Anfang des Jahres 2020 befindet sich der Kurs des ETFs auf Erfolgskurs. In der 3-Jahresbetrachtung befindet sich die Performance bei 48 % im Plus. Oberhalb der 85-Euro-Marke notierte der Kurs auf seinem Hochpunkt. Auf dieser Höhe befindet sich auch die Widerstandslinie, an der der ETF auch ein zweites Mal abprallte. Dort begann die Abwärtsphase.

Durch ein Verkaufssignal ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung