Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D: Offensichtliches Potenzial!

Das Unternehmen DWS Investment S.A. (ETF) verwaltet unter anderem den ETF Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D . Anteile des ETF können unter der ISIN: LU1399300455 an der XETRA Börse erworben werden. Der Schlusskurs von Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D lag am 25. März 2021 bei 118,21 Euro.

Geringe Kosten führen zum Kauf

Die „laufenden Kosten“ oder im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung