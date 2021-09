Xtrackers II USD Emerging Markets Bond U: Eine richtungsweisende Entscheidung?

Das Unternehmen DWS Investment S.A. (ETF) verwaltet unter anderem den ETF Xtrackers II USD Emerging Markets Bond U. Unter der ISIN: LU0677077884 kann der ETF in Deutschland an der XETRA Börse gehandelt werden. Der Schlusskurs von Xtrackers II USD Emerging Markets Bond U lag am 25. März 2021 bei 12,68 Euro.

Warum enttäuscht das Kursbild?

Der ETF lässt sich über einen Zeitraum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung