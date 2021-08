Xtrackers II Global Inflation-Linked Bon: In welche Richtung geht es jetzt?

Das Unternehmen DWS Investment S.A. (ETF) verwaltet unter anderem den ETF Xtrackers II Global Inflation-Linked Bon. Der ETF lässt sich unter der ISIN: LU0962078753 in Deutschland an der XETRA Börse handeln. Der Schlusskurs von Xtrackers II Global Inflation-Linked Bon lag am 25. März 2021 bei 226,03 Euro.

OGC im angenehmen Bereich!

Die „laufenden Kosten“ oder im Englischen Ongoing Charges (OGC) genannt, geben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung