Xtrackers II Global Government Bond UCIT: Das wird spannend!

Der ETF Xtrackers II Global Government Bond UCIT läuft unter dem Unternehmen DWS Investment S.A. (ETF). Unter der ISIN: LU0378818131 kann der ETF in Deutschland an der XETRA Börse gehandelt werden. Der Schlusskurs von Xtrackers II Global Government Bond UCIT lag am 11. Februar 2022 bei 228,00 Euro.

Zufriedene OGC´s!

Die Ongoing Charges, zu deutsch „laufende Kosten“ sind ein weiterer Indikator, der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung