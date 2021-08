Xtrackers II Global Government Bond UCIT: Kurspotenzial ist reichlich vorhanden …

Der ETF Xtrackers II Global Government Bond UCIT läuft unter dem Unternehmen DWS Investment S.A. (ETF). Der ETF lässt sich unter der ISIN: LU0378818131 in Deutschland an der XETRA Börse handeln. Der Schlusskurs von Xtrackers II Global Government Bond UCIT lag am 13. August 2021 bei 241,44 Euro.

Xtrackers II Global Government Bond UCIT: Technische Analyse des Kurses

Viele Anleger legen großen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung