XtalPi geht Partnerschaft mit Excelra für GOSTAR ein, um seine Plattform für intelligente digitale Wirkstoffforschung und -entwicklung zu verbessern

Hyderabad, Indien und Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Excelra, ein führendes globales Daten- und Analyseunternehmen, gab heute die Partnerschaft für seine Global Online Structure Activity Relationship Database (GOSTAR) mit XtalPi Inc. bekannt, einem KI-basierten pharmazeutischen Biotechnologieunternehmen, das mit seiner Intelligent Digital Drug Discovery and Development-Plattform den Ansatz der Branche für die Arzneimittelforschung und -entwicklung neu erfindet.Excelra wird im Rahmen der Partnerschaft ADMET-Datensätze in der GOSTAR-Datenbank für XtalPi Inc. bereitstellen. Die ADMET-Daten von GOSTAR werden die Vorhersagemodelle von XtalPi unterstützen. Die Daten helfen XtalPi durch hohe Präzision und Vorhersagbarkeit dabei, die Erfolgsquote bei der Entwicklung neuer chemischer Wirkstoffe zu erhöhen. Die gut annotierten, qualitativ hochwertigen ADMET-Datensätze von GOSTAR werden mit einem proprietären, QMS-ISO-zertifizierten Kuratierungsprozess erstellt, der auf NLP und menschlicher Intelligenz basiert.GOSTAR bietet umfassende Informationen über mehr als 8 Millionen Verbindungen, die manuell aus einer Vielzahl von Quellen wie Patenten und Zeitschriftenartikeln kuratiert wurden. Die Datenbank enthält über 29 Millionen SAR-bezogene Datenpunkte. Die gut strukturierte relationale Datenbank kann für verschiedene Anwendungen in unterschiedlichen Phasen der Arzneimittelentdeckung und -entwicklung genutzt werden und hilft bei der Target-Validierung, Hit-Identifizierung, frühen Identifizierung von Leitstrukturen und Optimierung.Min Xu, Senior Scientist, Research Manager von XtalPi Inc., erklärte: „Bei XtalPi Inc. entwickeln wir fortschrittliche KI-basierte Algorithmen, um die Herausforderungen im Prozess der Medikamentenentwicklung zu bewältigen. Der Umfang und die Qualität der Datensätze sind für uns immer ein großes Problem, wenn wir hochpräzise Vorhersagemodelle erstellen wollen. Deshalb betrachten wir GOSTAR als eine einzigartige und wertvolle Ressource. Diese Datenbank verfügt über Millionen von Datenpunkten, die die ADMET-Eigenschaften verschiedener Substanzen abdecken, und ist zudem vertrauenswürdig, strukturiert und aktualisiert. Wir können allen, die sich mit der Innovation von Methoden für die Entwicklung von Arzneimitteln befassen, GOSTAR nur wärmstens empfehlen."Norman Azoulay, Produktleiter bei Excelra, erläuterte: „Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen führen zu einem Paradigmenwechsel in der Arzneimittelforschung und -entwicklung. Diese Partnerschaft wird dazu beitragen, die Modelle von XtalPi so zu trainieren, dass sie Wirksamkeits- und Sicherheitsparameter genau vorhersagen und letztlich die Erfolgsquote bei der Entwicklung von Medikamenten erhöhen können."Informationen zu XtalPi:XtalPi ist ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, das mit seiner Intelligent Digital Drug Discovery and Development-Plattform den Ansatz der Branche für die Arzneimittelforschung und -entwicklung neu erfinden will. Durch die enge Verflechtung von Quantenphysik, künstlicher Intelligenz und leistungsstarken Cloud-Computing-Algorithmen liefert die XtalPi-Plattform genaue Vorhersagen über die physiochemischen und pharmazeutischen Eigenschaften von niedermolekularen Kandidaten für das Design von Arzneimitteln, die Auswahl fester Formen und andere wichtige Aspekte der Arzneimittelentwicklung. XtalPi hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Effizienz, Genauigkeit und Erfolgsquote der Arzneimittelforschung und -entwicklung zu verbessern und zu einer gesünderen Gesellschaft weltweit beizutragen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.xtalpi.com.Informationen zu Excelra:Die Daten- und Analyselösungen von Excelra unterstützen die Innovation in den Biowissenschaften vom Molekül bis zum Markt. Der Excelra Edge basiert auf der Harmonisierung heterogener Datensätze und der Anwendung von innovativem bioinformatischem Know-how und Technologien, um die Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln mit zuverlässigen und ergebnisorientierten Erkenntnissen zu beschleunigen. Excelras GOSTAR ist als Anwendung verfügbar, mit der die Nutzer Verbindungen suchen, finden und entdecken können. Darüber hinaus wird es über APIs und als herunterladbarer Datensatz angeboten, um interne Bibliotheken und maschinelle Lernmodelle zu unterstützen.Weitere Informationen über GOSTAR finden Sie unter: www.gostardb.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/692189/Excelra_Logo.jpgPressekontakt:Jigesh Shah - Director Marketing,Tel.: +91 9820444994,E-Mail: jigesh.shah@excelra.comOriginal-Content von: Excelra Knowledge Solutions Pvt Ltd, übermittelt durch news aktuell