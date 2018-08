Xspand Products Lab: Dies ist jetzt besonders wichtig

Für die Aktie Xspand Products Lab aus dem Segment "Freizeitartikel" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse NASDAQ CM am 15.08.2018 ein Kurs von 5,45 USD geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Xspand Products Lab auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 4 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Xspand Products Lab in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Xspand Products Lab haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Xspand Products Lab bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Xspand Products Lab beläuft sich mittlerweile auf 6,82 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 5,45 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -20,09 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 6,84 USD. Somit ist die Aktie mit -20,32 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt sechs Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Xspand Products Lab. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.