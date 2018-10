Xsolla und DMarket schließen Partnerschaft, um In-Game-Handel zu transformieren

Neues Projekt wird auf der G-STAR 2018 vorgestelltEntwickler, Autoren und Gamer profitieren von den NeuerungenLos Angeles (ots/PRNewswire) - Videospielentwickler,Content-Autoren und Gamer können jetzt mit ihrerLieblingsbeschäftigung noch mehr Geld verdienen. Heute kündigtenXsolla, der One-Stop-Shop, der Spieleentwickler bei der Entwicklung,Monetarisierung und der Verbreitung von Videospielen auf globalerEbene unterstützt und DMarket, eine Technologie und ein Service zurMonetarisierung von In-Game Gegenständen, eine strategischePartnerschaft an, mit der sie den sicheren In-Game-Handelrevolutionieren wollen.Durch die Zusammenarbeit bringen die Unternehmen denBlockchain-basierten Handel von In-Game-Gegenständen zur globalenVideospiel-Community. Damit behandeln sie jeden Gegenstand derBlockchain als einzigartiges Produkt mit eigener Geschichte, dasmithilfe von Tokens als virtueller Vermögenswert einen realem Werterhält. Dies gibt Entwicklern, Content-Autoren und Spielern dasRecht, virtuelle Vermögenswerte zu besitzen und am Handel mitIn-Game-Gegenständen teilzunehmen und daran zu verdienen."DMarket nutzt zusammen mit dem Können, dem Innovationsgeist undder globalen Entwicklergemeinschaft von Xsolla die Power und den Wertder Blockchaintechnologie, um eine Plattform für den weltweitenHandel mit In-Game-Gegenständen zu aufzubauen", erklärte VladPanchenko, Gründer und Vorstandsvorsitzender von DMarket. "Diese neueWirtschaftsform gibt Spieleentwicklern und Spielern eine Möglichkeit,mit In-Game-Gegenstände Geld zu verdienen und ein unbegrenztesEinkommen zu generieren.""Wir geben unseren Partnern die Möglichkeit, Gegenstände direkt anSpieler in der Blockchain zu verkaufen, z. B. Memorabilien und vonden Usern geschaffene Inhalte. Dadurch können Entwickler mehr Kapitalund größere Aufmerksamkeit für ihre Titel generieren. Gleichzeitigermutigen wir die digitale Gemeinschaft und geben ihr dieMöglichkeit, Teil von den selbst-publizierten Projekten zu werden,die sie lieben, und diese zu unterstützen", sagte Aleksandr Agapitov,Gründer und Vorstandsvorsitzender von Xsolla. "DieseTechnologie-Ausrichtung ist ein Beispiel dafür, warum Xsolla undDMarket für Entwickler, Content-Autoren und Gamer weltweit derPartner der Wahl sind."Technologie-AusrichtungDiese Ausrichtung integriert Blockchaintechnologie undverschiedene entwicklerfreundliche Produkte wie Xsolla Store, XsollaSite Builder und Xsolla Pay Station, die die Umsetzung des Handelsmit virtuellen Gegenständen vereinfachen.Xsolla Store, ein Tool, mit dem Entwickler eineIn-Game-Schaufensterfront aufbauen können, über die sie direkt anSpieler verkaufen können, bietet nun auch die Möglichkeit des Handelsmit In-Game-Gegenständen in der Blockchain. Xsolla Site Builder, einTool, mit dem Entwickler leicht und günstig Webseiten erstellenkönnen, wird bald eine webbasierte Plattform für den Start ihrerHandelstätigkeiten bieten. Xsolla Pay Station, die EntwicklernZugriff auf über 700 Zahlungsmethoden in über 200 Ländern undGebieten, 20 Sprachen und 130 Währungen bietet, wird es ermöglichen,beim Handel mit In-Game-Gegenständen mit der gleichen globalenReichweite Geld zu verdienen.Handel mit In-Game-GegenständenMithilfe der erprobten Technologie und ihrer breiten Erfahrung inder Spielebranche hilft DMarket Entwicklern, mit dem Verkauf vonIn-Game-Inhalten an Spieler Geld zu verdienen und zusätzlichesEinkommen für Spiele zu generieren, die bereits über einMonetarisierungssystem verfügen.Nachdem sie In-Game-Gegenstände verdient oder gekauft haben,können Spieler diese auf einem sekundären Marktplatz (der Plattformvon DMarket oder direkt im Spiel) kaufen, verkaufen und austauschen.Entwickler erhalten den Großteil der Gebühren jedes Handels underhalten so ein zusätzliches Einkommen aus ihren Titeln.Infolgedessen wird der erste Verkauf eines Gegenstands an einenSpieler das erste Glied einer potenziell unendlichen Einkommenskettefür den Entwickler.Wenn In-Game-Gegenstände echten Wert erhalten, werdenContent-Autoren wie Modder und Designer motiviert, selberIn-Game-Gegenstände zu entwickeln und diese zu Entwicklern zu senden.Dies bereichert das Erlebnis für Spieler und senkt die Kosten derSpieleentwicklung. Da Spieler nun mit verdienten und erworbenenGegenständen handeln können, spielen sie letztendlich länger undtätigen mehr In-Game-Käufe, wodurch der Lebenswert eines Spielssteigt.Xsolla wird die neue Plattform auf der G-STAR 2018(15.-17.November 2018) auf der BEXCO, Busan - Halle B2B, 3. Stock,Stand P77 vorführen. Für Terminbuchungen senden Sie bitte eine E-Mailan contact-asia@xsolla.com.Informationen zu DMarketDMarket ist eine Technologie und ein Service zur Monetarisierungvon In-Game Gegenständen. Spieler kaufen, verkaufen und tauschenIn-Game-Gegenstände, während Entwickler Einnahmen aus jederTransaktionsgebühr erhalten, ihre Game-Communities erweitern und denLebenswert ihrer Titel erhöhen.Weitere Informationen erhalten Sie unter https://dmarket.com.Informationen zu XsollaXsolla bietet eine umfangreiche Suite von Tools und Diensten, dieden globalen Launch und die Monetarisierung von Spielen und Produktenerleichtern. Die Xsolla-Produktsuite, deren Dienste einzig für dieVideospielindustrie bestimmt sind, richtet sich mit folgendenAngeboten an Unternehmen, die von unabhängige Kleinfirmen bis hin zuGroßunternehmen reichen: Pay Station und die zugehörige #1-Lösung zurBetrugsbekämpfung, Partner Network, Site Builder, Store, Login undLauncher. Diese Xsolla-Tools arbeiten nahtlos zusammen undeliminieren Probleme bei Vertrieb, Werbung, Verkauf und Zahlung, sodass Entwickler, Herausgeber und Plattform-Partner Reichweite,Verkäufe und Umsatz erhöhen können. Mit Firmensitz in Los Angeles undweltweiten Niederlassungen agiert Xsolla als eingetragenerVertragshändler und -verkäufer großer Gaming-Instanzen wie Valve,Twitch, Ubisoft, Epic Games und PUBG Corporation. 