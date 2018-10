Xsolla führt MobileGO (MGO) als neue weltweite Bezahlmethode für Entwickler und Gamer ein

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Xsolla, Anbieter einer umfassendenSuite von flexiblen Tools und Diensten, die Game-Entwickler bei derMarkteinführung, Monetisierung und weltweiten Verbreitung ihrerSpiele unterstützt, akzeptiert seit heute MobileGO (MGO) - dieKryptowährung speziell für die Gaming-Branche - für seine Partner imBereich Desktop- und Handyspiele.Zum ersten Mal überhaupt können sich Entwickler Tantiemen in einerKryptowährung auszahlen lassen (MGO), in einem gestaffeltenProzentsatz ihrer Wahl. Immer mehr digitale Unternehmer verlagernihre Ersparnisse und Altersvorsorge in die Blockchain. Xsolla hilftseinen Kunden dabei, sich in der jeweils praktischsten Währungauszahlen zu lassen."Xsolla hat sich zum Ziel gemacht, bei innovativen Technologienimmer in der ersten Reihe zu stehen. Wir arbeiten unermüdlich anTools und Diensten, mit denen Entwickler ihre Spiele monetisieren undweltweit verbreiten können", sagte Aleksandr Agapitov, Gründer undCEO von Xsolla. "MGO schafft transformative Perspektiven für unsereCommunity. Game-Entwickler erhalten ihre Tantiemen viel schneller.Schon bald wird MGO Zweikampf-Matchplay und die Veranstaltungdezentralisierter Gaming-Turniere in noch nie gekannter Formermöglichen. De facto handelt es sich bei MGO um den Bitcoin derGaming-Branche. Xsolla ermöglicht damit einer halben MilliardenGamern Zugang zur verbreitetsten Kryptowährung."Durch die Erweiterung seiner mehr als 700 Bezahlmethoden um MGObietet Xsolla Gamern ab sofort noch mehr Bezahlmöglichkeiten fürGames und In-Game-Transaktionen. Die Token werden aktuell von mehrals 500 Games unterstützt, täglich kommen neue hinzu. Das Publikumwächst rasant. Xsollas Tools und Dienste sind in über 200 Ländern undTerritorien vertreten und in mehr als 20 Sprachen und 130 Währungenverfügbar. Es ist die einzige Bezahlplattform und Produktsuite auseiner Hand, die sich speziell an die weltweite Community derGame-Entwickler richtet.Neben der wachsenden Beliebtheit bei Gamern hat es MGO im Vorfelddieser massiven Expansion geschafft, sich an wichtigen Börsen wieBitfinex, DigiFinex, BitForex, HitBtc und GateCoin zu positionieren.Informationen zu MGOMGO ist ein Etherium-basierter ERC223-Token, mit dem ein neuesZeitalter in der Gaming-Branche eingeläutet werden soll. Dasultimative Ziel ist seine massive Durchsetzung als universelleWährung für 2,6 Milliarden Gamer rund um den Globus. Das Token sollden Geschäftserfolg von kleinen und großen Game-Entwicklernunterstützen, während Gamer von Smart Contracts und Transparenzprofitieren sollen. Weitere Informationen finden Sie unterhttps://www.mobilego.io oder in diesem Video (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2274774-1&h=3625540244&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2274774-1%26h%3D2877832871%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuRWciDnH7Bg%26feature%3Dyoutu.be%26a%3Dvideo&a=Video).Informationen zu XsollaXsolla bietet den Entwicklern und Herausgebern von Videospielenund Plattform-Partnern Zugang zu flexiblen Tools, Diensten undKooperationsmöglichkeiten, um sie bei der Markteinführung,Monetisierung und weltweiten Verbreitung ihrer Spiele und Produkte zuunterstützen. Die Xsolla-Produktsuite, die speziell für dieVideospielindustrie entwickelt wurde, richtet sich mit folgendenAngeboten an unabhängige Kleinfirmen oder auch Großunternehmen undalles dazwischen: Pay Station und die zugehörige #1-Lösung zurBetrugsbekämpfung, Partner Network, Site Builder, Store, Login undLauncher. Mit Firmensitz in Los Angeles und weltweitenNiederlassungen agiert Xsolla als Vertragshändler und -verkäufergroßer Gaming-Anbieter wie Valve, Twitch, Ubisoft, Epic Games undPUBG Corporation. Weitere Informationen finden Sie unterwww.xsolla.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/772545/xsolla_MGO_mobilego_payment.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/701930/Xsolla_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/752292/MobileGO.jpgPressekontakt:Kristina PavlishinaPR@gamecredits.comoder Ryh-Ming PoonR.Poon@xsolla.comOriginal-Content von: Xsolla, übermittelt durch news aktuell