Xpress Money erweitert seine Aktivitäten in China mit Geoswift

Ermöglicht Echtzeit-Überweisungen an UnionPay-Karteninhaber in 14BankenDubai, Vae (ots/PRNewswire) - Xpress Money(https://www.xpressmoney.com/), ein Finablr-Unternehmen und eine derzuverlässigsten Geldtransfer-Marken der Welt, ist eine Partnerschaftmit Geoswift eingegangen, einem innovativenZahlungstechnologie-Unternehmen, das China und den Rest der Weltverbindet. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Kunden auf der ganzenWelt, Geld an 14 Banken in China direkt auf das UnionPay-Kartenkontoeines Empfängers zu senden. Die Empfänger können in Echtzeitgrenzüberschreitende Banküberweisungen von ihren Liebstenentgegennehmen.Echtzeit-Geldüberweisungen an UnionPay-Karteninhaber dieser 14 Banken1. ICBC2. Bank of China3. Bank of Communications4. Bank of Shanghai5. China Construction Bank6. China Everbright Bank7. Harbin Bank8. Linshang Bank9. Hunan Rural Bank10. Qinghai Rural Bank11. Guangdong Rural Bank12. Henan Rural Bank13. Huxia Bank14. Fujian Rural Credit CooperativeDiese Partnerschaft ist auf den Geschäftsausbauplan von XpressMoney in den wichtigsten Regionen Asiens, Afrikas und LATAMausgerichtet. Da Asien im Jahr 2018 die beiden größten Empfänger voneingehenden Überweisungen zu verzeichnen hat - Indien (79 Mrd. USD)und China (67 Mrd. USD)1 -, ist es unerlässlich, das Wachstum durchsolche strategischen Geschäftspartnerschaften voranzutreiben.Zu dieser jüngsten Partnerschaft sagte Xpress Money CEO SudheshGiriyan: "Es sind die Expertise, unser robustes Netzwerk,erstklassige Technologie- und Compliance-Systeme und die Fähigkeit,sichere grenzüberschreitende Geldüberweisungen zu verarbeiten, dieuns zu einem bevorzugten Partner für Unternehmen aus verschiedenenLändern machen. Das Know-how und das Engagement, das Geoswift in denVordergrund stellt, ist ein Beweis für sein Wachstum im Bereich derZahlungstechnologie. Ich bin zuversichtlich, dass diese Partnerschafterfolgreich sein wird, da beide Organisationen zusammen über dasnötige Fachwissen verfügen.""Das Zahlungsverkehrsökosystem verändert sich ständig,insbesondere bei grenzüberschreitenden Geldüberweisungen in und ausChina. Aufgrund komplexer regulatorischer Anforderungen undunterschiedlicher globaler und lokaler Compliance-Standards kann dieseine Herausforderung darstellen. Mit unserer strategischenPartnerschaft mit Xpress Money sind wir zuversichtlich, dass unserebeiden kombinierten Fähigkeiten das grenzüberschreitendeZahlungsverkehrserlebnis für unsere Endkunden verbessern werden",sagte Raymond Qu, CEO und Gründer von Geoswift.1 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/04/08/record-high-remittances-sent-globally-in-2018