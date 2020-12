XpresSpa Aktie: Deshalb wurde sie deutlich höher gehandelt!

Aktien der XpresSpa Group Inc (NASDAQ:XSPA) wurden am Donnerstagmorgen deutlich höher gehandelt, nachdem eine Tochtergesellschaft eine nationale Vereinbarung mit United Airlines Holdings Inc (NASDAQ:UAL) zur Erbringung von COVID-19-Testdienstleistungen abgeschlossen hatte.

Was geschah

XpresSpa ist ein Einzelhändler für Spa-Dienstleistungen und verwandte Gesundheits- und Wellness-Produkte. Das Unternehmen hat sich während der Pandemie umorientiert, indem es seine Räumlichkeiten in ein Testzentrum umgewandelt hat. Das Unternehmen sagte,



