XponentialWorks präsentiert seine Top-Unternehmen für Generative und Additive Fertigung auf Formnext 2018

Portfoliounternehmen von XponentialWorks sorgen für neues Tempound Kostensenkung in der BrancheFrankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - XponentialWorks(http://www.xponentialworks.com/), ein Unternehmen fürVenture-Investitionen, Unternehmensberatung und Produktentwicklung,gab heute bekannt, dass seine führenden Portfoliounternehmen auf derFormnext 2018 demonstrieren werden, wie sich Geschwindigkeits- undLeistungsgrenzen in den Bereichen Generative Gestaltung (GenerativeDesign) und Additive Fertigung durchbrechen lassen. XponentialWorksist auf die Gründung, Skalierung und Umwandlung von Unternehmenspezialisiert, die sich auf exponentiell voranschreitendeTechnologien wie künstliche Intelligenz, digitale Fertigung, 3D-Druckund Robotik gründen."Wir sind stolz darauf, im Rahmen der Formnext die revolutionärenProdukte und Fähigkeiten unserer innovativen Industrie 4.0-Partner imBereich Generative Gestaltung und Additive Fertigung präsentieren zukönnen", erklärt Avi Reichental, Gründer, Chairman und CEO vonXponentialWorks.XponentialWorks plant, auf der Formnext die Leistungsstärke seineseinzigartigen Ökosystems aus Start-ups und Firmenkunden unter Beweiszu stellen, zu dem auch Nexa3D (http://www.nexa3d.com/), NXT Factory(http://www.nxtfactory.com/) und ParaMatters(http://www.paramatters.com/) zählen, deren Technologie vonXponentialWorks-Partner Techniplas in einem Konzeptfahrzeugpräsentiert wird. Das komplette Technologieangebot dieser Unternehmenist am Stand von XponentialWorks (Standnummer B01) in Halle 3 auf demVeranstaltungsgelände der Messe Frankfurt zu sehen. Eineentsprechende Pressemappe steht hier zum Download bereit (https://drive.google.com/drive/folders/1Ga_aOAq1-PIUxIfg4atEdtIvLU8NwTO3?usp=sharing). Erleben Sie XponentialWorks hier(https://www.youtube.com/watch?v=b-F3-umcbxI) in Aktion."Jedes unserer Portfoliounternehmen ist bestrebt, den Zeit- undKostenaufwand für einen kritischen Abschnitt im Konstruktions- undFertigungszyklus zu senken", sagt Reichental. "Wir lassen jungeNachwuchskräfte und Branchenveteranen mit Zugang zu erfolgskritischenIndustrievertikalen wie Automobil, Luft- und Raumfahrt, Dentaltechnikund Schuhindustrie aufeinander los und fördern sie gleichzeitig. Wirfungieren damit als Katalysator und Multiplikator der Kräfte, umkostengünstige, produktionsreife Additive-Lösungen zu liefern".Die XponentialWorks-Portfoliounternehmen werden folgende Produkteund Dienstleistungen präsentieren:- Nexa3D wird aufzeigen, wie sein extrem schneller, mit derunternehmenseigenen LSPc-Technologie ausgerüstete NXE 400Stereolithografie Produktionsdrucker, der schnellste, größte undpreiswerteste 3D-Drucker mit Produktionsqualität im Markt, diebestehenden Grenzen für Geschwindigkeit und Größe im BereichDigital Plastics durchbricht. Der kontinuierliche Druckvorgang mitbis zu 16 Litern Bauvolumen in einem einzigen Durchgang bei einerDruckgeschwindigkeit von bis zu 1z cm pro Minute reduziert dieDruckausgabe von Stunden auf Minuten. Der NXE 400 ist mit einerbreiten Palette von gießbaren Materialien in Produktionsqualitätund Materialien für den Dentalbereich ausgestattet. Mehr zu denneuen Produkten von Nexa3D finden Sie unter www.nexa3d.com.- NXT Factory will seine QLS-Technologie mit einer hochschnellenAdditive-Polyamid-Molding-Lösung demonstrieren, eine revolutionäreund skalierbare Alternative zum traditionellen Spritzguss, dievollumfänglich Industrie 4.0-fähig ist. Das Unternehmen plant, aufder Formnext zwei neue Drucker mit hohenProduktionsgeschwindigkeiten präsentieren, die bis zu viermalschneller als herkömmliche Systeme sind. Der QLS 250 verfügt übereine herausnehmbare Druckkammer für unabhängiges Herunterkühlen,und der QLS 350 ist mit einer autonom geführten Druckkammer fürvollautomatischen Betrieb rund um die Uhr ausgestattet. Mehr zu denneuen Produkten von NXT Factory finden Sie unter www.nxtfactory.com- ParaMatters liefert die leistungsstärkste GenerativeDesign-Software für traditionelle und Additive Fertigung, dieautonom arbeitet und proprietäres maschinelles Lernen undTopologieoptimierung nutzt. Das Unternehmen plant, seineCogniCAD-Lösung der nächsten Generation auf den Markt zu bringen;eine cloudbasierte Plattform für Generative Gestaltung, dieLeichtbaustrukturen und Metamaterialen (Gitter) nach Bedarfzusammenstellt und den Design-to-Manufacturing-Prozess gleichzeitigautomatisiert und verkürzt. ParaMatters CogniCAD-Lösung kann mitihrem einzigartigen Mesostrukturdesign, das Topologieoptimierungmit optimaler Porosität kombiniert, Biomimicry erzielen. Mehr zuden neuen Produkten von ParaMatters erfahren Sie unterwww.paramatters.com.- Techniplas plant, ein einzigartiges Konzeptfahrzeug zu enthüllen,das die modernsten Fähigkeiten für Leichtbauweise und AdditiveFertigung vereint, darunter ein um 48 Prozent leichtererLängslenker sowie Felgen und Rückenlehnen in verschiedenenAusführungen. Das Unternehmen wird außerdem eine weltweiterstmalige, über kognitive Technologie gesteuerteSchiebedach-Beleuchtung vorführen, die programmierbar ist undentworfen wurde, um zu zeigen, wie Pkw-Oberflächen über dieKernfunktionalität zu erweiterten Mensch-Maschine-Schnittstellenwerden können. Das Konzeptfahrzeug demonstriert die zunehmendeLeistungsfähigkeit der proprietären Techniplas Prime(https://www.youtube.com/watch?v=81KGtbRffyM&t=12s)e-Manufacturing-Plattform. Mehr zu den neuen Fertigkeiten vonTechniplas finden Sie unter www.techniplas.com."Es muss noch viel getan werden, wenn man die Generative undAdditive Fertigung aus der Prototypenwerkstatt in die Produktionbringen will, und das kann kein Unternehmen alleine schaffen",erklärt Reichental. "XponentialWorks ist der Beschleuniger, Kuratorund Multiplikator, der die Kräfte bündelt und die erforderlichenPartnerschaften, Allianzen und Ökosysteme aufbaut, um die Art undWeise, wie wir Produkte entwickeln und herstellen, vollständig zuverändern".Informationen zu XponentialWorksXponentialWorks ist ein Unternehmen für Venture-Investitionen,Unternehmensberatung und Produktentwicklung, das sich auf künstlicheIntelligenz, digitale Fertigung, 3D-Druck, Robotik und die digitaleTransformation traditioneller Unternehmen spezialisiert hat. Mitseinen sorgfältig ausgewählten Industrie 4.0-Spitzenreitern hatXponentialWorks ein einzigartiges Ökosystem aufgebaut, das dieStärken von Unternehmen in der Frühphase mit der Erfahrung und demprofunden Marktwissen reiferer Unternehmen vereint. XponentialWorksunterstützt und investiert in das Wachstum und den Erfolgvielversprechender Unternehmen im Anfangsstadium und fungiert alsVermittler von angewandtem Wissen für größere mittelständischeUnternehmen, die eine digitale Transformation durchführen. WeitereInformationen finden Sie unter https://xponentialworks.com/.Informationen zu Nexa3DNexa3D stellt extrem schnelle industrietauglicheStereolithografie-3D-Drucker für den professionellen Einsatz her, diefür Unternehmen jeder Größe erschwinglich sind. Die mit derproprietären Lubricant Sublayer Photo-curing (LSPc)-Technologie undder patentierten Structured Light Matrix ausgestatteten Drucker sindin der Lage, Spitzengeschwindigkeiten von 1Z cm pro Minute zuerreichen, was die 3D-Druckausgabe von Präzisionsteilen drastisch vonStunden auf Minuten verkürzt. Erfahren Sie mehr unter www.nexa3d.com.Informationen zu NXT FactoryNXT Factory ist ein führender Anbieter im Bereich AdditiveFertigung, der sich auf die Entwicklung und Vermarktung vonrevolutionären digitalen Spritzgiess-Fertigungssystemenspezialisiert. Die proprietäre Quantum LaserSintering(TM)-Technologie des Unternehmens liefertProduktionssysteme, die darauf ausgelegt sind, die Produktivität undLeistung herkömmlicher Spritzguss-Systeme zu übertreffen. Mehr dazuerfahren Sie unter www.nxtfactory.com.Informationen zu ParaMattersParaMatters verfügt über ein Team von Weltklasse-Experten fürTopologieoptimierung, numerische Mechanik, CAD und künstlicheIntelligenz. Die von ParaMatters entwickelte Technologierevolutioniert die bisher vertrauten Prozesse vom Entwurf bis zurFertigung. Die nicht länger durch traditionelle CAD/CAE/CAM-Toolseingeschränkten Designer können ab jetzt innovative Produkte undDienstleistungen entwickeln, die bislang als nicht machbar galten. InKombination mit modernster Additiver Fertigung wird diese neueTechnologie eine Welle der Innovation für verschiedene Branchenbringen, von patientenspezifisch angepassten Implantaten bis zuhocheffizienten Luftfahrzeugbauteilen. Erfahren Sie mehr unterwww.paramatters.com.Informationen zu TechniplasTechniplas ist ein weltweit führender Design- undManufacturing-Anbieter für technische Produkte und Dienstleistungen,die die Zukunft der Mobilität prägen. Die 2.000 global aufgestelltenMitarbeiter des Unternehmens setzen sich engagiert für den Aufbau dervernetzten Welt ein - Making the Connected World. Techniplas kanndurch die kontinuierliche Erweiterung der datengestützten kognitivenTechnologien in all seinen Geschäftsbereichen personalisierte undnachhaltige Mobilität mit verbesserter Performance liefern. Mehr dazuerfahren Sie unter www.techniplas.com.Pressekontakt:Josh TurnerSilicon Valley Communicationsturner@siliconvpr.com+1-917-231-0550Original-Content von: XponentialWorks, übermittelt durch news aktuell