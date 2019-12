Xpeng Motors präsentiert Architektur und Roadmap für autonomes Fahren auf NVIDIA GTC China 2019

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Suzhou, China (ots/PRNewswire) - Fokus auf F&E für L3-Autonomie inSerienfahrzeugen bis 2020Xpeng Motors wird verstärkt in die Forschung und Entwicklung seinerEnde-zu-Ende-Technologien für autonomes Fahren investieren und visiertLevel-3-Autonomie in Serienmodellen bis 2020 an. Das sagte Dr. Xinzhou Wu, VicePresident bei Xpeng Autonomous Driving, heute am Rande der NVIDIA GTC China 2019in Suzhou. Dr. Wu lieferte Einblicke in die Architektur der intelligenten,selbstfahrenden Limousine P7, die ebenfalls auf der GTC China 2019 zu sehen ist.Es ist das erste Serienfahrzeug mit der SoC-Plattform für autonomes FahrenNVIDIA DRIVE AGX Xavier."Xpeng Motors ist der erste und einzige chinesische Autobauer mit in sichgeschlossenen Ende-zu-Ende-Kompetenzen bei Erforschung und Entwicklung vonselbstfahrenden Autos. Es ist außerdem das einzige chinesische Unternehmen, daseigene synergistische Sensortechnologien entwickelt hat", sagte Dr. Wu.Die Smart Electric Platform Architecture (SEPA) des P7 wird von einemleistungsstarken Doppelchip-System angetrieben. Neben NVIDIA Xavier SoC mitUnterstützung für XPILOT ist sie mit Qualcomms Flaggschiff-ProzessorSnapdragon(TM) 820A für intelligente Fahrzeugdienste, verschiedenen Kameras(auch im Fahrzeuginnenraum), Radarsensoren, HD-Karte und Ultraschallsensorenausgestattet."Xpengs SEPA-Hardware-Architektur ist eine der besten der Industrie. Mit ihremmultisensorischen Design liefert sie eine Lösung für autonomes Fahren, reinenSichtsystemen überlegen ist. Der P7 ist in der Lage, Sensordaten jenseits dessichtbaren Bereichs entlang der Blicklinie zu verarbeiten. In Zukunft kann ermithilfe von V2X-Technologien Echtzeitdaten verarbeiten, wodurch sich dieVerarbeitung von Sensordaten jenseits der Blicklinie noch einmal verbessert",sagte Dr. Wu.Der P7 ist das erste Serienfahrzeug mit einem Millimeterwellenradar der nächstenGeneration mit erweiterten Sichtfeld und höherer Bandbreite neben verbessertemDetektionsabstand und höherer Winkelgenauigkeit. Die automatische Einparkhilfedes P7 wird von vier 360-Grad-Kameras unterstützt und bietet die höchsteEinparkgenauigkeit unter bestehenden Serienfahrzeugen. Das Ortungsmodul des P7bietet eine HD-Kartenauflösung im Dezimeterbereich (relative Ortungsgenauigkeit< 0,3 %), ebenfalls ein Bestwert unter bestehenden Serienfahrzeugen.XPILOT hat bereits zwei Upgrade-Generationen hinter sich. Mit derImplementierung von XPILOT 3.0 in den P7 werden L3-Funktionen ermöglicht,beispielsweise autonomes Fahren auf der Autobahn, volles Funktionsspektrum dereigenentwickelten synergistischen Sensortechnologien sowie KI-basiertesintelligentes Cockpit - alles in Serienfahrzeugen des Modelljahrs 2020. Das für2021 geplante XPILOT 3.5 wird uneingeschränktes autonomes Fahren auf derAutobahn unterstützen und kann später mittels OTA-Updates auf XPILOT 4.0aktualisiert werden."Wir sind der Meinung, dass eine zentrale Computerplattform der wichtigsteBestandteil von Lösungen für autonomes Fahren ist. Bessere Skalierbarkeit desSystems bedeutet effizientere spätere OTA-Updates für Daten, Navigation undUpgrades", sagte Dr. Wu.Über die heutige Vorstellung der hochentwickelten softwaredefinierten Plattformfür selbstfahrende Autos und Roboter NVIDIA DRIVE AGX Orin(TM) sagte Dr. Wu:"Das ist ein weiterer Meilenstein, um die Technologie für selbstfahrende Autosvoranzubringen. Die Integration von Selbstfahrfunktionen in Serienfahrzeugenbedeutet, dass man Energieeffizienz erzielt, ohne dabei die Sicherheit zuopfern. NVIDIA Orin hat diese kritische Balance gemeistert.""Ein in sich geschlossenes F&E-Konzept ist das Herzstück unserer Strategie fürautonomes Fahren. Dies beinhaltet die Entwicklung der Fahrzeugfunktionen fürWahrnehmung, Ortung, Planung und Entscheidungsfindung. Nur so lässt sich einlangfristiger Wettbewerbsvorteil sichern", stellte Dr. Wu abschließend fest.Informationen zu Xpeng MotorsXpeng Motors ist ein führender chinesischer Anbieter von Elektrofahrzeugen, derFahrzeuge entwickelt und fertigt, die nahtlos mit dem Internet integriert sindund modernste Errungenschaften der künstlichen Intelligenz einsetzen. Zu denersten Finanzgebern des Unternehmens gehört sein Vorstandsvorsitzender HeXiaopeng, Gründer von UCWeb Inc. und frühere Führungskraft von Alibaba. Xpengwurde 2014 gemeinschaftlich gegründet. Zu den Mitbegründern gehören auch HenryXia und He Tao, ehemalige hochrangige Führungskräfte bei Guangzhou Auto mitExpertise in innovativer Automobiltechnologie sowie Forschung und Entwicklung.Xpeng erhielt Finanzmittel von prominenten chinesischen und internationalenInvestoren, darunter die Alibaba Group, Xiaomi Corporation und IDG Capital. DasUnternehmen brachte sein erstes Produktionsmodell, den G3 SUV, im Dezember 2018auf den Markt. Das zweite Produktionsmodell von Xpeng, die viertürigeElektro-Limousine P7, feierte seine Premiere im April 2019 auf der Auto-Messe inShanghai und wird im zweiten Quartal 2020 an chinesische Kunden ausgeliefert.Xpeng Motors hat seinen Hauptsitz in Guangzhou (China). Weitere Informationenerhalten Sie auf der offiziellen Website des Unternehmens unter:https://en.xiaopeng.com/Folgen Sie uns in den sozialen Medien für aktuelle Nachrichten zu Xpeng:Facebook: https://www.facebook.com/XpengMotorsGlobal/Twitter: https://twitter.com/XpengMotorsLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/xiaopeng-motors/YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCDw84qg11Stw6RgH7JkG6xQInstagram: https://www.instagram.com/xpengmotors/Weitere Informationen erhalten Sie von Marie Cheung:E-Mail: mariecheung@xiaopeng.comMobil: (+852) 9750 5170/(+86) 1550 7577 546Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1057082/Xpeng_P7.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139824/4474224OTS: Xpeng MotorsOriginal-Content von: Xpeng Motors, übermittelt durch news aktuell