Xpeng Inc.: Darauf gilt es jetzt, zu achten!

Die ADRs der Xpeng Inc. werden erst seit Ende August an der Wall Street gehandelt, entsprechend kurz ist ihre Chartgeschichte. Diese gestaltet sich dennoch als recht lebhaft. Zunächst startete der Wert seine Börsenkarriere in den USA unspektakulär. Nach einer Börseneröffnung bei 23,10 US-Dollar und einem Hoch bei 25,00 US-Dollar ging der Kurs in eine volatile Seitwärtsbewegung über.

Unter 17,11 US-Dollar ...



