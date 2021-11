Xpeng-Aktie: Verzeichnet im Oktober einen Anstieg der Auslieferungen!

Das chinesische Elektrofahrzeugunternehmen Xpeng Inc (NYSE:XPEV) gab am Montag bekannt, dass es im Oktober 10.138 Fahrzeuge ausgeliefert hat, was einem Anstieg von 233% im Vergleich zum Vorjahr entspricht, trotz des Halbleitermangels.

Der Oktober ist der zweite Monat in Folge, in dem Xpeng die Marke von 10.000 Auslieferungen pro Monat überschreitet, da das Unternehmen seine Produktpalette erweitert.



