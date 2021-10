Xpeng-Aktie: Starker Anstieg nach Tesla-Hertz Deal!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Xpeng Inc. (NYSE:XPEV) Aktien erholten sich am Montag, Das Unternehmen enthüllte auf seiner Tech Day Veranstaltung verbesserte halbautonome Fahrfunktionen.

EV-Aktien werden auch nach dem Deal von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) mit Hertz höher gehandelt.

XPeng-Aktien stiegen am Montag um 11,47 % und schlossen bei 48,09 $.

Xpeng Tages-Chartanalyse Die Aktie ist kürzlich über eine untere hohe Trendlinie ausgebrochen und nähert sich nun dem Widerstand