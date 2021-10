Xpeng-Aktie: Nimmt es mit Tesla und Nio auf!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Der chinesische Autohersteller Xpeng Inc (NYSE:XPEV) hat am Mittwoch die Verkaufspreise seiner Flaggschiff-Limousine P7 in Norwegen bekannt gegeben, einem Markt, auf dem er mit dem Branchenführer Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) und dem ebenfalls chinesischen Startup Nio Inc (NYSE:NIO) konkurrieren will.

Nio teilte mit, dass die P7-Varianten in Norwegen zu einem Startpreis von NOK 447.820 ($53.738) für die RWD-Variante erhältlich sind und bis ...



