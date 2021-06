Xpeng Aktie: Lukrativer Börsengang in Hongkong!

Der chinesische Elektrofahrzeughersteller Xpeng Inc. (NYSE:XPEV) soll bei seiner Börsennotierung in Hongkong $1,8 Mrd. einnehmen, berichtete Reuters am Dienstag unter Berufung auf zwei Personen mit direkter Kenntnis der Angelegenheit.

Xpeng preist seine Aktien bei HK$165 ($21.25) pro Stück als Teil seines dualen Primärlistings in Hongkong, so der Bericht. Letzte Woche wurde berichtet, dass Xpeng durch die Notierung in Hongkong bis



