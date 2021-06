Xpeng Aktie: Dafür hat Xpeng grünes Licht erhalten!

Der chinesische Elektrofahrzeughersteller Xpeng Inc. (NYSE:XPEV) hat von der Börse in Hongkong die Genehmigung für ein duales Primärlisting in der Stadt erhalten, berichtet Bloomberg – unter Berufung auf Personen mit Kenntnis der Angelegenheit.

Was geschah

Xpeng könnte durch die Notierung in Hongkong noch in diesem Jahr bis zu $2 Mrd. einnehmen, wie es in dem Bericht heißt.

Die Notierung von Xpeng in der asiatischen



