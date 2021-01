Xpeng Aktie: Autonomes Fahren mit XPILOT!

Xpeng Inc (NYSE:XPEV) hat eine neue Beta-Lösung für autonomes Fahren vorgestellt, die seinem Flaggschiff, der Limousine P7, helfen soll, mit ähnlichen Angeboten von Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) zu konkurrieren, berichtete CNBC am Montag.

Was geschah

Die neue Funktion – genannt Navigation Guided Pilot (NGP) – ist Teil des XPILOT 3.0-Pakets für autonomes Fahren des Unternehmens, sagte das Unternehmen in einer Erklärung.

Xpeng sagte, dass die



