Xixian, China (ots/PRNewswire) - Beim Xixian New AreaInternational Forum zum Innovative Urban Development Model (IUDM2019) trafen sich am 13. Oktober Regierungsvertreter, Unternehmen,Experten und akademische Institutionen aus mehr als 12 Ländern, umüber das "High-Quality Urban Development" von Xixian in derchinesischen Provinz Shannxi zu diskutieren.Chang Gui, Executive Vice Governor der Provinz Shannxi, merkte beider Eröffnung an, dass sich bei der Entwicklung von Städten der Fokus"von Geschwindigkeit auf Qualität" verlagert habe. "Xixian New Area"erforscht innovative Ansätze in den Bereichen Stadtplanung,Bautechnologie, Umweltschutz, Erhaltung des kulturellen Erbes undStadt-Land-Integration, um ein neues Urbanisierungsparadigma zuschaffen. Das Forum ist eine Plattform für globale Partner, um neueWege in der städtischen Innovation und Entwicklung zu entdecken.Die "Xixian New Area", ein neuer Stadtteil in Xi'an in der ProvinzShannxi und die wichtigste Drehscheibe des wirtschaftlichen Aufbausdes Großraums Xi'an als innovative Stadtentwicklung, ist durch neueTechnologien wie kohlefreie und mitteltiefeGeothermie-Versorgungsketten zu einem Vorbild für großangelegteStadtentwicklung geworden. Die Region hat vor allem aufstrebendenIndustrien in den Bereichen fortgeschrittener Fertigung,elektronische Informationen, Luftfahrt, wissenschaftliche Forschungund Entwicklung, Kulturtourismus und Gründerzentren geholfen, sich inden offensten und innovativsten Plattformen wie der Freihandelszone,der Hightech-Stadt und dem Innovationshafen in Westchina sowie demchinesisch-russischen Innovationspark niederzulassen.Das IUDM 2019 konzentriert sich auf die globale Zusammenarbeit inden Bereichen Stadtplanung, Bau und Erhaltung sowie nachhaltigeEntwicklung. Zu den wichtigsten Foren, Ausstellungen, Besuchen undVeranstaltungen gehören Sustainable Urban Development in NordicCountries (Nachhaltige Stadtentwicklung in Skandinavien) undInnovation Development in National New Area (Innovationsentwicklungin der "National New Area").Finn E Kydland, norwegischer Ökonom und Nobelpreisträger, sagteauf dem Forum, dass aus wirtschaftlicher Sicht Kapital und ArbeitProdukte und Dienstleistungen hervorbringen würden, während derwichtigste Prozess während der Produktion die Technologieentwicklungist, die Innovationen in Technologie, Produktionsmethoden undkünstlicher Intelligenz erfordert. Darüber hinaus ist er der Ansicht,dass die finanzielle Entwicklung unerlässlich ist, insbesondere fürJungunternehmer und kleine Unternehmen, um die Wirtschaftnachhaltiger zu gestalten.Shi Yulong, Direktor des China Urban and Small Town Reform andDevelopment Center, sagte auf dem Forum, dass die Praxis derinnovativen Stadtentwicklung in der "Xixian New Area" als Beispielfür die Binnengebiete gelten kann, insbesondere in den westlichenRegionen Chinas. Das System zur Rekrutierung von Talenten fürakademische Institutionen, Universitäten und Berufsorganisationensowie die Einrichtung von Inkubationsplattformen für innovativeEntwicklungen haben ein Ökosystem der Produktvermarktung aufgebaut,das aus Produktion, Studium, Forschung und Investitionen besteht.Um die Herausforderungen der Regionalentwicklung anzugehen, habendie Foren den Städten geholfen, neue Konzepte anzuwenden und einenKonsens zwischen China und anderen Ländern zu erzielen, um Wissenauszutauschen und zur weltweiten Stadtentwicklung beizutragen.Weitere Informationen erhalten Sie unterhttp://en.xixianxinqu.gov.cn/.Informationen zur "Xixian New Area"Die "Xixian New Area" ist die erste "neue Region" des Landes, diethematisch dem IUDN, d. h. dem Modus innovativer Stadtentwicklungfolgt. Orientiert an innovativer Stadtplanung sowie der Integrationvon Stadt und Industrie nach ökologischen Prinzipen, soll einemoderne, nachhaltige Stadt mit mehr Umweltschutz, höhererLebensqualität und einem besseren Geschäftsumfeld entstehen.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1010922/Xixian_New_Area.jpgPressekontakt:Jie Peng1632830261@qq.com+86-187-0918-4025Original-Content von: Xixian New Area, übermittelt durch news aktuell