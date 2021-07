Xioami-Aktie: Zweifellos ein Knaller!

Bis Mitte der Woche hatte es den Anschein, als wolle sich die Aktie von Xiaomi wieder aufmachen in Richtung der 3-Euro-Marke. Bei einem Kurs von 2,96 Euro am Mittwoch allerdings war Schluss. Seitdem haben die Papiere des chinesischen Technologie-Konzerns wieder verloren, am Donnerstag notierte die Xiaomi-Aktie in Frankfurt bei zeitweilig nur noch 2,88 Euro, bevor sie sich wieder etwas fing. Zum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!