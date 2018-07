Xinyuan Real Estate: Was DAS für die Zukunft bedeutet

An der Heimatbörse Xetra New York notiert Xinyuan Real Estate per 23.07.2018 bei 4,63 USD.Unser Analystenteam hat Xinyuan Real Estate auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Dividende: Derzeit schüttet Xinyuan Real Estate höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Real Estate. Der Unterschied beträgt 4,69 Prozentpunkte (8,71 % gegenüber 4,03 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

