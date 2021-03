Xinyi Solar: Das sind die nächsten Ziele

Die Entwicklung der Aktie der Xinyi Solar Holdings dürfte in den letzten Wochen nur den wenigsten Anlegern Freude bereitet haben, denn der Wert markierte bereits am 8. Januar bei 2,38 Euro sein Jahreshoch. Anschließend ging die Aktie in eine Korrektur über. Ein erstes Tief wurde am 28. Januar bei 1,75 Euro ausgebildet.

Der danach vollzogene Anstieg erreichte zwar am 17. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung