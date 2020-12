Xinyi Solar: Das kann leicht ins Auge gehen!

Einen Rückschlag, der möglicherweise sehr unangenehme Folgen nach sich zieht, mussten die Bullen in der vergangenen Woche bei der Aktie der Xinyi Solar Holdings hinnehmen, denn der Kurs fiel am Freitag unter seinen 50-Tagedurchschnitt zurück. Damit setzt sich die am 24. November nach dem Hoch bei 15,21 Euro begonnene Abwärtsbewegung weiter fort.

Der 50-Tagedurchschnitt verläuft aktuell bei 13,30 Euro und ...



