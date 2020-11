Xinyi Solar Aktie: Wiederholt sich hier Geschichte?

Solarenergie verspricht in Zeiten des Klimawandels eine der Lösungen gegen schädliche CO2-Emissionen – und Branchentitel erlebten an der Börse dementsprechend einen wahren Boom. Bis Mitte Oktober hatte vor allem JinkoSolar die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich gezogen, bevor die Aktie des chiensischen Solarmodul-Produzenten nach einem Allzeithoch wieder deutlich verlor. Im Windschatten von JinkoSolar zog hingegen Xinyi Solar an der Börse weiter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



