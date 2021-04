Xinyi Solar-Aktie: Wie geht es nun weiter?

Die Aktie des chinesischen Photovoltaikkonzerns Xinyi Solar scheint ihre Aufwärtsphase schon wieder beendet zu haben. Seit Mittwoch setzen die Bären wieder die Akzente. Im Mittwochshandel büßte der Anteilsschein an der Heimatbörse in Hongkong 4,46 Prozent seines Wertes ein, am Donnerstag ging es um weitere 2,19 Prozent abwärts. Aktuell ist die Aktie 13,40 Hongkong Dollar (HKD) wert. Damit rückt das Doppeltief bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



