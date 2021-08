Xinyi Solar-Aktie: Was ist denn da los?

Die Xinyi Solar-Aktie befindet sich seit Mitte Mai in einem Aufwärtstrend. Nach einer Gegenbewegung zeigt die Kurve seit Anfang letzter Woche wieder nach oben. Zum Auftakt in die neue Woche gewann der Anteilsschein an der Heimatbörse in Hongkong knapp 10 Prozent hinzu. Dabei schob sich der Wert mit 19 Hongkong-Dollar (HKD) auf ein neues 6-Monats-Hoch und bestätigte den aktuellen Trend. Das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



