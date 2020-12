Xinyi Solar Aktie: Was für ein irres Kursziel!

Nach einem fantastischen Kursanstieg und einer Verdreifachung des Börsenwertes befindet sich die Aktie des chinesischen Solarstromunternehmens Xinyi Solar nun schon mehrere Wochen in einer Konsolidierung. Es hat sich ein Seitwärtstrend gebildet, dessen Begrenzungslinien bei 1,34 und 1,80 Euro verlaufen. In den letzten Tagen hat die Aktie wieder Fahrt aufgenommen und steuert nun mit großer Dynamik die Oberkante des Trendkanals an. Sollte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung