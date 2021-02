Xinyi Solar Aktie: Profiteur der grünen Trendwende?

Verdoppelte sich der Aktienkurs des Solarherstellers noch innerhalb der vergangenen sechs Monate, befindet sich der Kurs seit Jahresbeginn in einer Seitwärtsbewegung. Was den Kurs von Xinyi Solar in Zukunft beeinflussen könnte und was die Charttechnik offenbart, wird anschließend analysiert.

Von der Ankündigung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, dass China bis 2060 klimaneutral operieren möchte, kann der Betreiber von Solarstromparks ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung