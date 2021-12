Xinyi Solar-Aktie: Die Angst geht um!

Nach einer Zwischenerholung und dem Anstieg auf ein Hoch bei 15,40 Hongkong-Dollar (HKD) ist die Aktie des chinesischen Solarunternehmens Xinyi Solar am Freitag kräftig eingebrochen. An der Heimatbörse in Hongkong sackten die Notierungen auf Schlusskursbasis um mehr als 9 Prozent in die Tiefe und erreichten ein Tief bei 13,18 HKD.

Xinyi Solar-Aktie fällt unter EMA50 und EMA200 zurück

Damit wurde ein großer Teil ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung