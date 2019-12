Xinjiang Tianshan Cement: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Xinjiang Tianshan Cement, ein Unternehmen aus dem Markt "Baumaterialien", notiert aktuell (Stand 17:19 Uhr) mit 10.63 CNH deutlich im Plus (+1.14 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Xinjiang Tianshan Cement entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Xinjiang Tianshan Cement liegt mit einem Wert von 6,65 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Baumaterialien" von 0, Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Xinjiang Tianshan Cement. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 3,62 Prozent liegt Xinjiang Tianshan Cement 0,94 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Baumaterialien" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,68. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.