Xinjiang Talimu Agriculture Development: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Per 23.07.2018 wird für die Aktie Xinjiang Talimu Agriculture Development am Heimatmarkt Shanghai der Kurs von 4,53 CNY angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Landwirtschaftliche Produkte".Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Xinjiang Talimu Agriculture Development entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 8,85. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Xinjiang Talimu Agriculture Development zahlt die Börse 8,85 Euro. Dies sind 90 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Distributors - Consumer Staples" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 88,66. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

Weiterlesen...