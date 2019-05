Xinjiang Korla Pear: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Weitere Suchergebnisse zu "McKesson":

Xinjiang Korla Pear weist am 13.05.2019, 02:07 Uhr einen Kurs von 11,7 CNY an der Börse Shanghai auf. Das Unternehmen wird unter "Landwirtschaftliche Produkte" geführt.

Unser Analystenteam hat Xinjiang Korla Pear auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Xinjiang Korla Pear erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -16,62 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche sind im Durchschnitt um -14,34 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -2,28 Prozent im Branchenvergleich für Xinjiang Korla Pear bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -14,56 Prozent im letzten Jahr. Xinjiang Korla Pear lag 2,05 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

2. Anleger: Xinjiang Korla Pear wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Hold". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Hold"-Einstufung.

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Xinjiang Korla Pear konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Xinjiang Korla Pear auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.