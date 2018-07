Xinjiang Goldwind Science: Aktienanalyse vom 07.07.2018

Der Kurs der Aktie Xinjiang Goldwind Science stand am 06.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 11,75 CNY. Der Titel wird der Branche "Schwere elektrische Ausrüstung" zugerechnet.

Wie Xinjiang Goldwind Science derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Xinjiang Goldwind Science-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 16,22 CNY. Der letzte Schlusskurs (11,75 CNY) weicht somit -27,56 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (15,59 CNY) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-24,63 Prozent Abweichung). Die Xinjiang Goldwind Science-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Xinjiang Goldwind Science-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,58 Prozent liegt Xinjiang Goldwind Science 0,29 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Renewable Energy" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1,88. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.

3. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an fünf Tagen im positiven Bereich, während an acht Tagen eine negative Diskussion überwog. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Es sind meist ebenfalls negative Themen, die von den Anlegern in den vergangenen ein bis zwei Tagen rund um Xinjiang Goldwind Science diskutiert werden. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Sell"-Bewertung. Im Betrachtungszeitraum gab es außerdem fünf Handelssignale (5 mal "Sell", 0 mal "Buy") auf der Basis der Kommunikation in den sozialen Medien. Aufgrund des erhöhten Verkaufsinteresses liegt für dieses Kriterium eine "Sell" Bewertung vor. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Sell"-Rating festhalten.