Xinhua-Yunnan (Pu'er) Coffee Price Index offiziell in Peking enthüllt

Peking (ots/PRNewswire) - Der China Economic Information Service(CEIS) der Xinhua News Agency, die Regierung von Pu'er City und derYunnan International Coffee Exchange haben am 01. November in Pekinggemeinsam den Xinhua-Yunnan (Pu'er) Coffee Price Index(Xinhua-Yunnan-(Pu'er)-Kaffeepreisindex) herausgegeben.Der Index zielt auf eine Steigerung des Markeneinflusses sowie derinternationalen Sichtbarkeit des in der Provinz Yunnan im SüdwestenChinas produzierten Kaffees ab und dient als Leitfaden fürÜberwachung durch die Regierung, wissenschaftliche Anpflanzung undHandelsentscheidungen.Das Index-System umfasst den Xinhua-Yunnan (Pu'er) Composite PriceIndex und den Xinhua-Yunnan (Pu'er) Single-item Price Index. Es decktrohe Kaffeebohnen ab, die in den fünf größten Kaffeeanbauregionen vonYunnan, in Pu'er, Dehong, Baoshan, Lincang und in Xishuangbannaangebaut werden.Als größte Basis für den Kaffeeanbau Chinas benötige Yunnan einverbindliches, maßgebendes und faires Preisindex-System, um aufTrends in der Kaffeebranche zu reagieren. Die Veröffentlichung desKaffeepreisindex werde für eine starke Förderung der Erweiterung unddes Ausbaus der Kaffee-Industriekette von Yunnan sowie derbeabsichtigten Armutsbekämpfung durch die Branche sorgen, sagte ZhangGuohua, stellvertretender Gouverneur der Provinz Yunnan.Die Veröffentlichung des Index werde definitiv eine wichtige Rollefür das Preis- und Marktniveau spielen, die Entwicklung derKaffeeindustrie von Yunnan voranbringen, die Einkommen derKaffeebauern steigern und eine geregelte Entwicklung des chinesischenKaffeemarktes fördern, äußerte sich Liu Zhengrong, Vizepräsident undGeneralsekretär der Xinhua News Agency.Die Daten zeigten, dass der Xinhua-Yunnan (Pu'er) Composite PriceIndex seit dem Basiszeitraum (03. November 2017) einen Abwärtstrendverzeichnete. Der Index verzeichnete am 12. Oktober 2018 einen Standvon 812,69 Punkten, was verglichen mit dem vorherigen Zeitraum einenRückgang von 3,59 Punkten und einen Rückgang von 187,31 Punkten bzw.18,73 Prozent gemessen an 1000 Punkten während des Basiszeitraumsdarstellt.Der Index zeigt auch, dass hochqualitative Kaffeebohnen über großePremiumflächen und eine starke Widerstandsfähigkeit gegenPreisabfälle hatten. Verglichen mit dem Basiszeitraum verzeichnetenKaffeebohnen zweiter Güteklasse am 12. Oktober eine leichteSteigerung von 3,72 Prozent, wohingegen sämtliche sonstigen Sorteneinen Rückgang von über 10 Prozent verzeichneten, was daraufhindeutet, dass der Anbau von hochqualitativen Kaffeebohnen dieRichtung ist, die für die zukünftige Entwicklung der Brancheeingeschlagen werden wird.CEIS ist ein Unternehmen in Besitz der Xinhua News Agency. AlsChinas erste professionelle Organisation für die Erforschung, dasVeröffentlichen und Betreiben von zusammengesetzten Indices hat sichXinhua Indices of CEIS für den Aufbau von vier Produktsystemeneingesetzt: den Xinhua Price Index, den Xinhua Theme Index, denXinhua Evaluation Index und den Xinhua Finance Index. Des Weiterenwurde eine Reihe von maßgebenden Produkten auf den Markt gebracht.