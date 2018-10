Xinhua Winshare Publishing & Media: Was wird das noch werden?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Xinhua Winshare Publishing & Media, die im Segment "Händler" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 23.10.2018 an ihrer Heimatbörse Hong Kong mit 4,83 HKD.

Unser Analystenteam hat Xinhua Winshare Publishing & Media auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 6,12 ist die Aktie von Xinhua Winshare Publishing & Media auf Basis der heutigen Notierungen 81 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Distributors - Discretionary" (31,78) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Xinhua Winshare Publishing & Media. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Xinhua Winshare Publishing & Media daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Xinhua Winshare Publishing & Media von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Xinhua Winshare Publishing & Media für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Xinhua Winshare Publishing & Media für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Xinhua Winshare Publishing & Media insgesamt ein "Hold"-Wert.