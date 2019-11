Xinhua Silk Road: Die ostchinesische Stadt Hangzhou verstärkt ihre Bemühungen, um zu einer Stadt von Weltklasse für biomedizinische Innovationen zu werden

Peking (ots/PRNewswire) - Hangzhou, die Hauptstadt derostchinesischen Provinz Zhejiang, rüstet sich, um ganz nach demVorbild von Boston zu einer Stadt von Weltklasse für biomedizinischeInnovationen zu werden.Dieses klar gesetzte Ziel verweist deutlich auf das solideFundament und das Entwicklungspotenzial von Hangzhou imbiomedizinischen Bereich.Meldungen zufolge wurde die Industrietauglichkeit der Stadt durchden medizinischen Hafen im Qiantang New District als Kernelementsowie durch die Konzentration auf die Hangzhou High-Tech Zone und denYuhang District gestärkt.Der medizinische Hafen von Hangzhou im Qiantang New District sollzu einem wachstumsstarken F&E-Cluster in der Stadt für hochwertigebiomedizinische Produkte werden. Der Schwerpunkt der HangzhouHigh-Tech Zone liegt auf dem Aufbau des intelligenten Medizinsektors,während im Yuhang District die Entwicklung des Sektors fürMedizingeräte im Vordergrund steht.Aufgrund ihrer Industrietauglichkeit hat sich in der Stadt eineindustrielle Struktur für die Forschung und Entwicklung neuerArzneimittel, Medizinprodukte und medizinischer Daten herausgebildet,wodurch das kontinuierliche und schnelle Wachstum derbiomedizinischen Industrie in Hangzhou angekurbelt wird.Daten haben gezeigt, dass sich in der Stadt bereits ein Clustervon über 1.000 biomedizinischen Unternehmen geformt hat. Darüberhinaus wurden 2018 in der Stadt 1.003 biomedizinische Unternehmen neugegründet mit einem Stammkapital von 8,569 Milliarden Yuan, was imVergleich zum Vorjahr einem Anstieg von 39,11 Prozent bzw. 33,37Prozent entspricht.Da sich die Stadt mit ihren Vorzügen für die Entwicklung derbiomedizinischen Industrie rühmt, finden sich in Hangzhou 88Unternehmen mit einem jährlichen Produktionswert von über 20Millionen Yuan, darunter etwa 20 börsennotierte Unternehmen. Siebender zehn weltweit führenden Pharmakonzerne, wie z. B. Pfizer, MerckSharp & Dohme und Abbott, haben sich in der Stadt bereitsniedergelassen.Obwohl Hangzhou zunehmend die Industriekette emporklettert, hinktdie Stadt bezüglich der Entwicklung der biomedizinischen Industrie imVergleich zu Shanghai und Peking noch hinterher.Laut eines Beamten des Hangzhou Investment Promotion Bureau müsseHangzhou aufgrund seiner ungleichen Entwicklung der biomedizinischenIndustrie noch die Innovationskompetenz stärken und den Aufbau einerindustriellen Ökologie sowie die Implementierung zugehöriger Projektebeschleunigen.Die Entwicklung wichtiger industrieller Plattformen, wie z. B. diebiomedizinische Industrie-Allianz des Yangtze River Delta G60Innovationskorridors für Wissenschaft und Technik, sowie dieintegrierte Entwicklung des Yangtze River Delta eröffnen allesamtMöglichkeiten für die Entwicklung der biomedizinischen Industrie vonHangzhou.Siehe ursprünglichen Link: https://en.imsilkroad.com/p/309206.htmlPressekontakt:Gao Jingyan+86-135-5290-5167Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell