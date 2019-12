Xinhua Silk Road: Das erste China-Thailand-Rally Racing startet in der südwestchinesischen Provinz Guizhou

Guiyang, China (ots/PRNewswire) - Das erste China-Thailand Rally Racing (CTRR)startete am Sonntag in der Stadt Xingyi, die Hauptstadt der autonomen PräfekturQianxinan der Bouyei und Miao in der im Südwesten Chinas gelegenen ProvinzGuizhou.Über 50 Fahrzeuggruppen aus mehr als 20 Provinzen und Städten des Landes fuhrenin Xingyi los, um China über den Mohan Port von Xishuangbanna in dersüdwestchinesischen Provinz Yunnan zu verlassen und am 3. Dezember Laos zudurchqueren. Von dort aus geht es durch die Gebirgsgegend von Nordthailand zuden Küstenstädten im Süden. Die insgesamt 3.000 Kilometer lange Reise wird 14Tage dauern.Das erste CTRR wurde ins Leben gerufen, um die hervorragenden Outdoor-Ressourcenfür Bergsport, die Xingyi zu bieten hat, den freigeistigen und Herausforderungenliebenden Cross-Country-Rallye-Fans zugänglich zu machen. Außerdem soll so dieEntwicklung des Bergtourismus und der Outdoor-Sportbranche von Xingyi gefördertwerden, erklärte Tian Tao, Bürgermeister der Stadt Xingyi, bei derAbfahrtszeremonie des Events.So nutzt die autonome Präfektur Qianxinan der Bouyei und Miao Outdoor-Bergsportals Haupttreiber für die Transformation ihrer Tourismusbranche, indemuneingeschränkt die Vorteile genutzt werden, die ihre Bergregion und ihre bunteethnische Kultur zu bieten haben.Die Entwicklung von Outdoor-Freizeitsportarten, wie z. B. Radfahren, Klettern,Wandern, Zelten und Ballonfahren erfreuen sich in der Präfektur immer größererBeliebtheit.Guizhou, das in Sachen Bergtourismus einiges zu bieten hat, fördert aktiv denBau nationaler Demonstrationszonen für Sporttourismus. Das CTRR stellt eine neueMöglichkeit dar, die Entwicklung des Bergtourismus und der Outdoor-Sportbranchezu erkunden. Zweifelsohne wird es dazu beitragen, Kultur, Sport und Tourismus zuvereinen, kommentiere Shi Jingyi, ein Beamter der Abteilung für Kultur undTourismus der Provinz Guizhou.Das erste CTRR hat ein neues Kapitel für die Entwicklung vonCross-Country-Rallyes in Guizhou eröffnet, kommentierte Zhang Dai, Vorsitzenderdes in Peking ansässigen Fblife.com. Er hofft, dass die Cross-Country-Rallye vonhier ihren Weg in die ASEAN-Region, nach Afrika und Europa finden wird.Zu bemerken ist, dass Guizhou im Jahr 2018 969 Millionen Touristen willkommenhieß und sich die Gesamteinnahmen aus dem Tourismus auf über 940 Milliarden Yuanbeliefen, was 11,3 Prozent des BIP der Provinz ausmachte.2019 werden die Gesamteinnahmen aus dem Tourismus und die Anzahl dereinreisenden Touristen voraussichtlich um über 30 Prozent steigen.Ursprünglicher Link: https://en.imsilkroad.com/p/309698.htmlPressekontakt:Silvia+86-151-1792-5061Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/135504/4456952OTS: Xinhua Silk Road Information ServiceOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell