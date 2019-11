Xinhua Silk Road: Das chinesische Unternehmen Dongfeng Motor verfolgt globale Strategie

Peking (ots/PRNewswire) - Der chinesische Automobilhersteller Dongfeng MotorCorporation (DFM) veranstaltete kürzlich die Dongfeng Brand Night und feiertedie Einführung vom AX4, AX7 und SX6 in Lima, der Hauptstadt von Peru.Während der Brand Night in Peru stellte Dongfeng Motor das einheitliche Imageder Marke durch eine Reihe repräsentativer Automodelle vor und erhielt direktvor Ort Bestellungen. Dongfeng Motor nutzte die Veranstaltung, um sich auf dieIntegration der Schlüsselmärkte sowie die Markenförderung zu konzentrieren, wasdie regionalen Marketingaktivitäten im Ausland ankurbeln soll.Dongfeng Motor, eine hervorragende Marke mit über 50 Jahren Geschichte, ist einbekannter Automobilhersteller in China und zählt zu den Fortune Global 500. DasUnternehmen genießt im In- und Ausland einen hohen Grad an Markenbewusstseinsowie hohes Ansehen.Trotz des kürzlich hohen Umsatzeinbruches in der Automobilindustrie verkaufteDongfeng Motor 2,572 Millionen Fahrzeuge und exportierte 55.380 Fahrzeuge in denersten drei Quartalen von 2019 und übertraf somit den chinesischenAutomobilmarkt. Bislang exportierte Dongfeng Motor in über 80 Länder undRegionen, wobei sein Exportvolumen jährlich steigt.In vergangenen Jahren beteiligte sich Dongfeng Motor aktiv am Aufbau derBelt-and-Road-Initiative und erschloss unter Anleitung seiner globalenMarketing-Strategie neue ausländische Märkte. Dongfeng Motor, eine bekanntechinesische Automarke, mit der sich die Belt-and-Road-Initiative auf globalerEbene umsetzen lässt, konnte sich das Interesse einer großen Anzahl globalerPartner sichern, was den globalen Einfluss sowie den Ruf von ChinasAutomobilindustrie weitreichend förderte.Im Juni 2018 gewann das Dongfeng Team die Volvo Ocean Race-Regatta 2017-2018 inden Niederlanden. Anlässlich der anschließenden Pressekonferenz mit dem Titel"Belt and Road, with You" (etwa: "Belt and Road, mit Ihnen") lieferte DongfengFahrzeuge an seinen belgischen Kooperationspartner SMT.Während der Shanghai International Automobile Industry Exhibition 2019 richteteDongfeng Motor die Overseas Distributors Conference 2019 in Shanghai aus, dieunter dem Motto "Drive Your Dream" (etwa: "Fahren Sie Ihren Traum") stattfand.Laut der neuen Mittelfristplanung und des regionalen Marketingplans von DongfengMotor, der bei der Konferenz veröffentlicht wurde, hat sich das Unternehmen dreiZiele gesetzt: bis 2023 Überseeverkäufe von 300.000 Einheiten erreichen, fünfStandorte zur Fahrzeugmontage im Ausland einrichten und mehr ausländischeStar-Produkte schaffen.Siehe ursprünglichen Link: https://en.imsilkroad.com/p/309647.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1037329/Dongfeng_Brand_Night.jpgPressekontakt:Gao Jingyan+86-13552905167Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/135504/4454549OTS: Xinhua Silk Road Information ServiceOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell