Xinhua Silk Road: Von China gebaute Autobahn in Angola soll Wirtschafts- und Handelswohlstand anzukurbeln

Peking, 31. März 2022 (ots/PRNewswire) -Das 76 km lange Autobahnprojekt der China Engineering Group Co., Ltd (CREC4), das die Städte Quitexe und Ambuila in Angola miteinander verbindet, wurde am 24. März inklusive der Zusatzkonstruktionen wie Straßenmarkierungen und Beschilderung vollständig fertiggestellt.Das von CREC4 First Engineering Co., Ltd. durchgeführte Autobahnprojekt „PK74" durchquert die bergigen Gebiete der Provinz Uige und wird zur ersten richtigen Autobahn zwischen Quitexe und Ambuila, die Arbeitsplätze schafft und gleichzeitig für eine schnellere Verbindung für die Einheimischen sorgt.Aufgrund der bergigen Landschaft schlängelt sich die Autobahn PK74 durch die Berge und Graslandschaften mit niedrigen Bäumen. Aufgrund des ganzjährig präsenten Nebels bietet die Autobahn gleichzeitig ein lohnenswertes Erlebnis mit sehenswerter Landschaft.Es wird geschätzt, dass die Autobahn die Reisezeit von der angrenzenden Provinz Zaire von Uige nach Luanda, der Hauptstadt Angolas, um etwa vier Stunden verkürzt, während die Reisezeit zwischen Zaire und den Provinzhauptstädten von Uige um drei Stunden verkürzt wird: ein großer Schub für den Wirtschafts- und Handelsaustausch zwischen den beiden Provinzen und ein wichtiger Impuls für den wirtschaftlichen Wohlstand, so das chinesische Unternehmen.