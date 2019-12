Xinhua Silk Road: Veröffentlichung des Xinhua-Fengjie-Preisindex für Navel-Orangen in Chongqing im Südwesten von China

Chongqing, China (ots/PRNewswire) - Der Xinhua-Fengjie-Preisindex fürNavel-Orangen wurde am Sonntag im Kreis Fengjie in der regierungsunmittelbarenStadt Chongqing im Südwesten Chinas veröffentlicht.Der Preisindex wurde gemeinsam mit dem Informationszentrum des Ministeriums fürLandwirtschaft und ländliche Angelegenheiten, dem China Economic InformationService (CEIS), der Xinhua News Agency und der Volksregierung des Kreis Fengjieerstellt.Er soll Aufschluss über ein verändertes Marktgleichgewicht von Navel-Orangen inFengjie geben, das Ausmaß der industriellen Entwicklung in Bezug aufNavel-Orangen quantifizieren, Marktzirkulationskanäle freigeben sowie alsWetterfahne für die Pflanzplanung, politische Beratung und Handelsentscheidungendienen.Der Xinhua-Fengjie-Preisindex für Navel-Orangen hat kürzlich einen Preisrückgangangezeigt. Aufgrund des landesweit konzentrierten Angebots der Zitrusfruchtsank der nationale Großhandelspreis für Navel-Orangen im vergangenen Monat um8,67 Prozent. Es wird davon ausgegangen, dass sich dieser Abwärtstrend innächster Zeit fortsetzen wird.Der Preisindex soll als "Wetterfahne" für die industrielle Entwicklungfungieren, ein "Barometer" für Marktpreise schaffen und zum "Sprecher" fürMarkenwert werden, ließ Wu Xuejun, Assistent des Präsidenten vom CEIS,verlauten."Durch den Preisindex für Navel-Orangen können wir leichter eineStandardisierung und Digitalisierung für die Produktion von Navel-Orangen, dieVerpackung und die Transportindustriekette erreichen", so Cai Ping,stellvertretender Direktor des Informationszentrums vom Ministerium fürLandwirtschaft und landwirtschaftliche Angelegenheiten.Der Kreis Fengjie ist im Land als regionales Anbaugebiet für Zitrusfrüchtebekannt. 2019 erstreckte sich die Anbaufläche des Kreises für Navel-Orangen auf354.800 mu (15 mu entsprechen 1 Hektar) mit einem Jahresertrag von 330.000metrischen Tonnen (Tonnen).In den vergangenen Jahren hat der Kreis Fengjie Maßnahmen ergriffen, um dieQualität der Branche für Navel-Orangen zu verbessern. Der Markenwert vonNavel-Orangen aus Fengjie beläuft sich auf 18,28 Milliarden Yuan.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1055387/Xinhua_Silk_Road_Fengjie_Navel_Orange_Price.jpgPressekontakt:Ma Bing469062948@qq.com+86-187-2336-6457Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139701/4470922OTS: Xinhua Silk RoadOriginal-Content von: Xinhua Silk Road, übermittelt durch news aktuell