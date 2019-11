Xinhua Silk Road: Unterzeichnung von Deals in Höhe von über 30 Milliarden RMB auf der Zhangjiagang Autumn Economic and Trade Week

Peking (ots/PRNewswire) - Die 2019 Golden Autumn Economic andTrade Week in Zhangjiagang, eine kreisfreie Stadt in derostchinesischen Provinz Jiangsu, fand am Samstag statt, wo insgesamt66 Projekte im Wert von 32,9 Milliarden Yuan unterzeichnet wurden.Die Messe zog über 500 Teilnehmer aus dem In- und Ausland an,darunter Professoren von Hochschulen und Universitäten, Experten vonForschungsinstitutionen und Unternehmer aus den Bereichen neueEnergie, neue Materialien, Fertigung von High-End-Ausrüstung undFondsinvestition.Geleitet vom Prinzip der Innovation schraubte Zhangjiagang seinenInnovationsgrad konstant höher und unternahm Anstrengungen, umInnovationsressourcen zu sammeln. Die 2019 Golden Autumn Economic andTrade Week in Zhangjiagang bot eine hervorragende Gelegenheit, umdiese hochwertige Entwicklung zu bewerben, erklärte Shen Guofang,Parteisekretär von Zhangjiagang.Während der Veranstaltung wurden Deals zwischen der ZhangjiagangBonded Area und Wacker Chemie AG, der Zhangjiagang Economic andTechnological Development Area und der Peikko Group aus Finnland, demZhangjiagang Metallurgical Industrial Park und Xinyi Hong Kong sowiezwischen Leyu Town und dem China National Building MaterialsExhibition & Trade Center unterzeichnet, darunter 31 Projekte, dieverschiedenste Bereiche abdecken, wie z. B. Fertigung alternativangetriebener Fahrzeuge, Wasserstoffenergieausrüstung, intelligenteHigh-End-Fertigung, spezielle unbemannte Luftfahrzeuge (UnmannedAerial Vehicles, UAVs) und 5G Basisstationen.Das am südlichen Ufer des Jangtsekiang gelegene Zhangjiagang isteine aufstrebende industrielle Hafenstadt.In den letzten Jahren war Innovation für Zhangjiagang der größteEntwicklungsmotor. Die Stadt hat große Anstrengungen unternommen, umInvestoren und Talente anzuziehen und konnte schnell hochwertigeProjekte in strategischen Wachstumsindustrien sichern.Zhangjiagang hat sich schrittweise zu einem begehrten Ort fürGeschäfte und Investitionen im Ballungsraum des Yangtze River Deltaentwickelt.Mit Blick in die Zukunft wird Zhangjiagang, geleitet vom Prinzipder hochwertigen, intelligenten und grünen Entwicklung, weiterhinseine Fertigungsindustrie für High-End-Ausrüstung modernisieren undstrategische Wachstumsindustrien durch Investitionen und Richtlinienunterstützen.Siehe ursprünglichen Link: https://en.imsilkroad.com/p/309208.htmlPressekontakt:Silvia+86-15117925061Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell